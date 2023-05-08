Американцы в очередной раз продемонстрировали свою солидарность и поддержку демократических усилий Украины. Теперь ведущий театр в США и один из центров мировой музыкальной культуры украшают украинские флаги.

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Украинские флаги на фасаде Метрополитен-оперы в Нью-Йорке в течение следующих четырех недель в рамках международной кампании благодарности Украине за защиту демократии для свободного мира,

- написал на своей странице в фейсбук Министр культуры Украины Александр Ткаченко и поделился фотографиями из Нью-Йорка.

Также глава Минкульта поблагодарил главного менеджера Нью-Йоркского театра Питера Гелбу за постоянную поддержку украинских деятелей искусства.

В Метрополитен-опера не впервые поддерживают Украину

Метрополитен-опера – это уникальный оперный театр в США, открытый в Нью-Йорке в 1883 году. Все оперы здесь исполняют на языке оригинала. С 1966 театр работает в новом помещении в Линкольновском центре. В Метрополитен-опера в свое время выступали такие звезды украинской оперной сцены: Людмила Монастырская, Белла Руденко, Анатолий Соловьяненко и другие.

Метрополитен-опера поддерживает украинское искусство / Фото фейсбук Александра Ткаченко

Уже не первый раз Метрополитен-опера в Нью-Йорке демонстрирует свою поддержку Украины на весь мир. В феврале в легендарном театре состоялся большой концерт к году полномасштабного вторжения России. В память о невинных жертвах войны ведущие артисты исполнили "Реквием" Моцарта. Также со сцены Метрополитен-опера в марте 2022 года звучал гимн Украины.