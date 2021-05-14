Не только картины, а другие произведения ручной работы мастеров стали предметами выставки. Кроме украинских мотивов, некоторые произведения имели еще японские элементы.

Интересно Украинские артисты, чьи песни охотно напевает весь мир

О выставке

Посол Украины в Эстонской Республике Марьяна Беца во время своего выступления поблагодарила художникам за профессиональный и патриотический подход относительно позиционирования Украины за рубежом.

Культурная дипломатия является важным инструментом популяризации Украины в мире,

– отметила Марьяна Беца.

На выставке, кроме живописи, также были представлены художественные изделия из шелка: платья в японском стиле и другие вещи, рисунки на которых являются творчеством мастерицы Нины Добровольской .

Многообразие красок, увлекательный сюжет, искренность творческой души – вот черты, которые характеризуют картины этих художников,

– написало Посольство Украины в Эстонской Республике на своем официальном сайте.

Украинские художники представили работы в Таллине / Фото Посольство Украины в Эстонии

Украинские художники представили работы в Таллине / Фото Посольство Украины в Эстонии

Украинские художники представили работы в Таллине / Фото Посольство Украины в Эстонии