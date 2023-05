Ба більше, у цей непростий час народилися неймовірні колаборації українських гуртів з зірками міжнародного рівня. Закордон 24 розповідає про те, які композиції та виконавці з України стали відомими на весь світ.

Українські пісні, які стали популярними у світі

1. Kalush Orchestra – Stefania

Український гурт Kalush Orchestra став зіркою Євробачення-2022. Музиканти вбачали у своєму виступі на пісенному конкурсі дві головні мети: закликати всіх людей допомагати Україні, розповівши світові про війну, та підвищити інтерес до української музики. Обидва завдання гурт виконав на відмінно, адже пісня Stefania розлетілась по усьому світу й у 2022 році займала перші сходинки у найпопулярніших музичних чартах.

Кліп на пісню Stefania гурту Kalush Orchestra: дивіться відео

2. Kalush Orchestra & The Rasmus – In The Shadows of Ukraine

Після грандіозної перемоги Kalush Orchestra на пісенному конкурсі легендарний фінський рок-гурт The Rasmus, що також брав участь у Євробаченні-2022, випустив спільний трек з українцями. На популярну пісню фінів In the Shadows, якій виповнилось 11 років, записали римейк, що розповідає про мужність народу Україну.

Нова робота, яка отримала назву In The Shadows Of Ukraine, стала поєднанням традиційного українського фольку, хіп-хопу та року. Виконавці The Rasmus навіть підспівують Kalush Orchestra українською мовою в мелодійній хоровій частині треку.

Кліп на пісню In The Shadows Of Ukraine гуртів The Rasmus та Kalush Orchestra: дивіться відео

3. Океан Ельзи – Обійми

Ця композиція українського гурту, якій у лютому 2023-го виповнилося 10 років, ніколи не втрачає своєї популярності. Вона оселилася глибоко в серцях людей, а кількість її інтерпретацій постійно зростає.

Зокрема, легендарний рок-гурт Coldplay на чолі з Крісом Мартіном підтримав Україну, заспівавши пісню "Обійми" разом зі Святославом Вакарчуком на концерті у Брюсселі у серпні 2022 року. Зауважимо, що під час виступу соліст британського колективу вийшов на сцену з синьо-жовтими стрічками на зап'ясті.

Дует Coldplay та Святослава Вакарчука: дивіться відео

4. Ой, у лузі червона калина (у виконанні Андрія Хливнюка)

"Ой, у лузі червона калина" – це гімн українських Січових Стрільців, написаний ще у 1914 році. Ця пісня отримала нове життя на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який приєднався до лав ЗСУ, виконав її на Софіївській площі у Києві. Це відео стало вірусним, а сам гімн знову набув актуальності на тлі спротиву українців російським загарбникам.

Згодом південноафриканський музикант The Kiffness записав ремікс на це виконання Хливнюка, а всі прибутки від прослуховування треку він направив на допомогу ЗСУ.

"Ой, у лузі червона калина" (дует The Kiffness та Андрія Хливнюка): дивіться відео

Не залишився байдужим і знаменитий гурт Pink Floyd, який випустив на основі тієї ж пісні сингл Hey, Hey, Rise Up!, вокальну партію у якому виконав Хливнюк.

Кліп на пісню Hey, Hey, Rise Up! гурту Pink Floyd: дивіться відео

5. Антитіла & Ed Sheeran – 2step

Англійський співак Ed Sheeran звернувся до команди гурту "Антитіла" із пропозицією записати спільну пісню. Студія Bobina Records, де українська група завжди записувала свої твори, на той момент була під окупацією, але Тарасу Тополі таки вдалося надіслати свою партію. У своїй частині тексту виконавець розповів історію про те, як для нього і для мільйонів українців розпочалась війна, а сам трек швидко піднявся на вершину світових чартів.

Антитіла & Ed Sheeran – 2step: дивіться відео

Окрім того, Ed Sheeran та "Антитіла" презентували музичний кліп, зйомки якого відбувалися в Ірпені, Києві та Харківській області. Однією з локацій став ірпінський Центральний будинок культури, зруйнований внаслідок ворожих обстрілів. Щемливі кадри демонструють нову реальність, з якою довелося зіткнутися українцям через російську агресію.

Автор – студентка ЛНУ імені Івана Франка Мар'яна Волошин