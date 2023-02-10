Пошук російськомовних лікарів і ризик рабства: про що спілкуються українські біженці за кордоном

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну мільйони українців були змушені шукати тимчасового прихистку в інших країнах. Чимало зупинилося у Польщі, Німеччині та Чехії.

Очевидно, що закордоном українських біженців чекало безліч викликів, відповіді на які вони намагалися знайти в соціальних мережах. Так, Texty.org.ua та Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вирішили визначити на які теми найчастіше спілкуються українці.

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В межах дослідження було промоніторено 180 телеграм-спільнот і 13 вайбер-чатів українців у Німеччині, Польщі та Чехії. До уваги брався окремий часовий проміжок – грудень 2022 року.

Мета – виявити проросійську дезінформацію й наративи в середовищі українських переселенців.

Яких тем стосуються повідомлення біженців з України

Результати автоматичного визначення теми повідомлень показали, що, спілкуючись онлайн, українці за кордоном цікавляться насамперед побутовими темами: запитують про пошук роботи, житла, лікарів, міжнародні перевезення тощо.

62% – побут;

5% – місцеві новини;

2% – війна та волонтерство;

30% – не мають визначеної теми.

Наприклад, у Чехії найактуальнішою є тема пошуку тимчасових підробітків, а в Німеччині масово скаржаться на заплутані бюрократичні процедури місцевих пунктів працевлаштування.

Про що спілкуються українці за кордоном

Дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки показало, що більшість людей за кордоном цікавить розв'язання нагальних побутових проблем, особливо пошук роботи чи підробітків. Є істотний ризик потрапити у трудове чи сексуальне рабство.

Українські переселенці часто шукають російськомовних лікарів, консультантів і працівників сфери обслуговування. Подальше занурення в російськомовне середовище створює очевидну загрозу для поширення російських наративів і дезінформації.

Тож, найбільш поширені повідомлення на наступні теми:

Ризик нелегального працевлаштування.

Оголошення про роботу в секс-індустрії.

Пошук російськомовного середовища.

Обговорення теми війни, поширення фейків і дезінформації.

Водночас не було зафіксовано значного поширення російської дезінформації чи фейків. Проте, зрідка в спілкуванні людей траплялися занепадницькі, негативні повідомлення, а також повідомлення на тему несправедливого ставлення до українців з боку іноземців.