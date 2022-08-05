Що варто враховувати при переїзді до Норвегії: поради для українських переселенців
5 серпня 2022 , 15:44Читать новость на русском
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
Для тимчасової імміграції на тлі війни Норвегію українці обирають не так часто, як ту ж Польщу, Чехію чи Німеччину. Проте й у цій скандинавській країні є чимало біженців з України.
Тож якщо і ви плануєте їхати до Норвегії в пошуках порятунку від війни, вам варто знати деякі нюанси. Зібрали рекомендації від людей, які вже переїхали до країни, аби ви врахували усі нюанси й особливості імміграції.
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Що варто врахувати українцям при переїзді до Норвегії
- Норвегія не є членом ЄС, тому подача документів тут відрізняється на законодавчому рівні.
- Спочатку треба зареєструватись у поліції як біженець. Так ви матимете право на медичне обслуговування та перебувати в країни легально. Далі треба буде подати пакет документів до міграційної служби на отримання дозволу на тимчасове чи постійне проживання.
- Існує 2 типи переїзду до Норвегії: як переселенець, або ж приїзд до рідних або друзів.
- Краще їхати не у великі міста, а в менші.
- Якщо ви приїхали як біженець, то вас спершу поселять в готель або табір. Тут з пошуком житла та документам допоможуть волонтери.
- Якщо прямуєте до рідних, то при перетині кордону обов'язково скажіть, що ви біженець, але маєте де зупинитись. Потім треба реєструватися на адресу людини, яка готова прийняти вас у себе. Також у цьому випадку оформлювати всі документи вам теж доведеться самотужки.
- Якщо ви приїхали з домашнім улюбленцем, то тварину заберуть на обов'язковий карантин.
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