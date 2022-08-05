Що варто враховувати при переїзді до Норвегії: поради для українських переселенців

Для тимчасової імміграції на тлі війни Норвегію українці обирають не так часто, як ту ж Польщу, Чехію чи Німеччину. Проте й у цій скандинавській країні є чимало біженців з України.

Тож якщо і ви плануєте їхати до Норвегії в пошуках порятунку від війни, вам варто знати деякі нюанси. Зібрали рекомендації від людей, які вже переїхали до країни, аби ви врахували усі нюанси й особливості імміграції.

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Що варто врахувати українцям при переїзді до Норвегії

Норвегія не є членом ЄС, тому подача документів тут відрізняється на законодавчому рівні.

Спочатку треба зареєструватись у поліції як біженець. Так ви матимете право на медичне обслуговування та перебувати в країни легально. Далі треба буде подати пакет документів до міграційної служби на отримання дозволу на тимчасове чи постійне проживання.

Існує 2 типи переїзду до Норвегії: як переселенець, або ж приїзд до рідних або друзів.

Краще їхати не у великі міста, а в менші.

Якщо ви приїхали як біженець, то вас спершу поселять в готель або табір. Тут з пошуком житла та документам допоможуть волонтери.

Якщо прямуєте до рідних, то при перетині кордону обов'язково скажіть, що ви біженець, але маєте де зупинитись. Потім треба реєструватися на адресу людини, яка готова прийняти вас у себе. Також у цьому випадку оформлювати всі документи вам теж доведеться самотужки.

Якщо ви приїхали з домашнім улюбленцем, то тварину заберуть на обов'язковий карантин.

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