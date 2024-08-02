У світлі економічних викликів і труднощів з асиміляцією громадяни України змушені шукати кращі можливості в країнах перебування. Причини значної міграції українців та найпоширеніші напрямки їхньої міграції – далі у матеріалі!

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Звідки українці їдуть найчастіше?

Італія наразі переживає значний відтік українських біженців. Останні дані показують, що лише за останній рік 18 125 осіб залишили країну через бюрократичні проблеми. Ця цифра становить 11,2% від загальної кількості українських біженців в Італії.

Стала масова міграція українців з Польщі, більшість з яких вирішили оселитися в Німеччині. За останніми даними, понад 350 000 українців виїхали з Польщі до Німеччини в пошуках нового місця, яке можна назвати домом.

Які причини такої міграції?

Соціологи, провівши опитування, дійшли висновку, що таких причин одразу кілька. Приміром, вони беруть ситуацію з переїздом українських громадян із Польщі до Німеччини. Отже:

Соціальні виплати. У Німеччині більш привабливі соціальні виплати для українців.

У Німеччині більш привабливі соціальні виплати для українців. Соціальні зв'язки. Багато українців переїжджають до друзів і знайомих, які вже влаштувалися в Німеччині.

Багато українців переїжджають до друзів і знайомих, які вже влаштувалися в Німеччині. Фінансова вигода. Після оплати всіх витрат на перебування в Німеччині залишається більше грошей, ніж у Польщі.

Після оплати всіх витрат на перебування в Німеччині залишається більше грошей, ніж у Польщі. Робота. У Німеччині вдалося знайти роботу з вищою зарплатою.

У Німеччині вдалося знайти роботу з вищою зарплатою. Захищеність. Українські біженці мають можливість почуватися справді захищеними в Німеччині.

Маргарита Ситник, представник аналітичної платформи EWL, повідомила, що майже 59% українських біженців, які не змогли працевлаштуватися в Польщі, переїхали до Німеччини. Шокуючим є той факт, що кожен третій з них вже успішно знайшов роботу в Німеччині.

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Інститут соціології Національної академії наук України офіційно підтвердив, що значна кількість українців спочатку мігрувала до Польщі через її близькість, спільну мову та культурні зв'язки. Однак з часом багато з них почали шукати можливості в інших країнах, оскільки їм було складно інтегруватися та облаштуватися в Польщі. За даними Інституту, Німеччина стала улюбленим місцем призначення для українських біженців, оскільки там вони можуть скористатися значною соціальною підтримкою, що суттєво впливає на якість їхнього життя.

Отже, міграція українських біженців із Польщі до Німеччини зумовлена низкою чинників, серед яких соціальна підтримка і можливість знайти роботу посідають ключові позиції.