До березня 2025 року: Литва продовжить посвідки на проживання для українських біженців

З наступного тижня Литва розпочне процес продовження дозволів на тимчасове проживання біженців з України. Їхній термін дії закінчується в березні 2024 року. Це дозволить українцям залишатися в країні ще рік – до березня 2025 року.

Про це заявила голова департаменту міграції Литви Евеліна Ґузінскайте. Вона також додала, що з наступного тижня оголосять про можливість подачі онлайн-заявок та запису на візит до Міграційної служби.

Читайте також Це мільйони євро: на які потреби українці в Польщі беруть кредити в банках

Литва дозволила українцям залишитися ще на рік

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Литва видала 46 тисяч електронних посвідок на проживання на підставі тимчасового захисту. І щодня реєструються нові й нові біженці з України. Приблизно від 20 до 50 осіб за добу.

Оскільки термін дії дозволів спливає, настав час подумати про їхню заміну. ЄС вирішив продовжити тимчасовий захист ще на рік, до березня 2025 року. Це означає, що всі українці, яким було надано тимчасовий захист, можуть продовжити свою посвідку на проживання ще на рік,

– деталізувала литовська чиновниця.

За даними Міграційної служби, наразі в Литві проживає понад 85 тисяч українців. Вони становлять найбільшу іноземну громаду в країні.

Однак більшість українців, які приїжджають до Литви, мають труднощі з адаптацією до життя в країні. Багато з них пов'язують своє майбутнє з Україною, тому "‎звикати до життя в Литві не схильні".

Чехія також продовжить тимчасовий захист для українців

Чехія планує продовжити спеціальний статус захисту для українців до кінця березня 2025 року. Країна зробила головний крок для цього – парламент Чехії ухвалив відповідний закон. Тепер проєкт закону Lex Ukrajina XI буде направлений на розгляд Сенату. Після цього його має підписати президент країни.

Статус тимчасового захисту дозволяє українцям і надалі мати доступ до медичного страхування, освіти та ринку праці. Процедура продовження залишається незмінною: до 15 березня 2024 року українці повинні зареєструватися в електронному вигляді та особисто відвідати відділення Міністерства внутрішніх справ. Там вони отримають візову наклейку, яка підтверджує їхній спеціальний статус.

До закону внесли деякі зміни. Наприклад, термін безплатного проживання був скорочений зі 150 до 90 днів. Це правило поширюється на всіх біженців, в тому числі й на вразливі категорії. Нові умови почнуть діяти у вересні наступного року.