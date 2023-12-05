До марта 2025 года: Литва продлит вид на жительство для украинских беженцев

Со следующей недели Литва начнет процесс продления разрешений на временное проживание беженцев из Украины. Их срок действия истекает в марте 2024 года. Это позволит украинцам оставаться в стране еще год – до марта 2025 года.

Об этом заявила глава департамента миграции Литвы Эвелина Гузинскайте. Она также добавила, что со следующей недели объявят о возможности подачи онлайн-заявок и записи на визит в Миграционную службу.

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Литва разрешила украинцам остаться еще на год

С начала полномасштабной войны России против Украины Литва выдала 46 тысяч электронных видов на жительство на основании временной защиты. И каждый день регистрируются новые и новые беженцы из Украины. Примерно от 20 до 50 человек в сутки.

Поскольку срок действия разрешений истекает, пора подумать об их замене. ЕС решил продлить временную защиту еще на год, до марта 2025 года. Это означает, что все украинцы, которым была предоставлена временная защита, могут продлить свой вид на жительство еще на год,

– детализировала литовская чиновница.

По данным Миграционной службы, в настоящее время в Литве проживает более 85 тысяч украинцев. Они составляют крупнейшую иностранную общину в стране.

Однако большинство украинцев, приезжающих в Литву, испытывают трудности с адаптацией к жизни на новом месте. Многие из них связывают свое будущее с Украиной, поэтому "привыкать к жизни в Литве не склонны".

Чехия также продолжит временную защиту для украинцев

Чехия планирует продлить специальный статус защиты украинцев до конца марта 2025 года. Страна сделала главный шаг для этого – парламент Чехии принял соответствующий закон. Теперь проект закона Lex Ukrajina XI будет направлен на рассмотрение Сената. После этого его должен подписать президент страны.

Статус временной защиты позволяет украинцам и дальше иметь доступ к медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. Процедура продления документов остается неизменной: до 15 марта 2024 украинцы должны зарегистрироваться в электронном виде и лично посетить отделения Министерства внутренних дел. Там они получат визовую наклейку, подтверждающую их специальный статус.

В закон внесли некоторые изменения. К примеру, срок бесплатного проживания был сокращен со 150 до 90 дней. Это правило распространяется на всех беженцев, в том числе и на уязвимые категории. Новые условия начнут действовать в сентябре будущего года.