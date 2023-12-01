На користь українців цього року стягнули понад 320 тисяч євро. Про це повідомили в естонській Інспекції праці.

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Чому українці в Естонії скаржаться на роботодавців?

У цьому році до Інспекції праці в Естонії поступило 146 трудових спорів від працівників українського походження. 126 з них були вирішені на користь українців – стягнули 320 926 євро. Це 61% від сум, які вимагали українці.

Порівняно з минулим роком кількість трудових спорів за участю українців подвоїлася. Якщо у 2022 році було лише 70 трудових спорів, які стосувалися біженців, то цього року вже є 146 спорів за участю українців,

– каже гендиректор Інспекції Кайре Саареп.

Було подано значну кількість звернень, в першу чергу з питань невиплати заробітної плати, фінансових претензій та інших компенсацій.

За словами чиновниці, деякі роботодавці зловживають необізнаністю біженців. Українці і самі можуть приймати неправильні рішення через незнання правил.

Ймовірно, найпроблемніше те, що люди довіряють своїм роботодавцям і тому погоджуються працювати без договору і отримувати зарплату готівкою.

Українці в Естонії дедалі частіше скаржаться на роботодавців / Фото Unsplash

Українці набагато менше їдуть до Естонії

В Естонії різко знизився потік біженців з України. З літа значно зменшилась кількість українців, які просили в країні про притулок.

Держава навіть почала закривати пункти тимчасового розміщення для біженців. В тиждень до Естонії приїжджає менш як 50 українських громадян.