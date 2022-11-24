Естонія посилила умови для продовження статусу тимчасового захисту: що українцям треба зробити

Так, країна вирішила посилити умови для продовження цього статусу. Відтепер біженцям необхідно виконати низку вимог, серед яких прописка, іспит з мови та працевлаштування. Про це повідомила віцеканцлер з культурного різноманіття Міністерства культури Еда Сілберг.

Читайте також Українські біженці у США відтепер автоматично набувають право на роботу: деталі

Для клопотання про продовження статусу тимчасового захисту у біженців з України обов'язково має бути зареєстроване місце проживання.

Повнолітні біженці мають працювати, або бути зареєстрованими в Касі з безробіття як безробітний. Особи, яким не виповнилося 18 років, повинні ходити до дитячого садка або до школи за віком.

Програма адаптації

За словами Сілберг, кожна людина, яка має намір клопотати про продовження статусу, повинна пройти програму адаптації.

Вона включає курс лекцій про життя в Естонії, а також 100 академічних годин вивчення естонської мови, на освоєння яких піде приблизно три місяці, і складання іспиту на її знання.

По закінченню курсу, ті хто його пройшли, матимуть словниковий запас в обсязі приблизно 800 слів, знатимуть базові фрази про те, як описати навколишнє середовище, говорити про себе та свою сім'ю, й ставити найпростіші питання та відповідати на них.

Вивчення мови можна пройти як у навчальних класах, так і онлайн. Можна обирати зручний час навчання – є ранкові, денні та вечірні курси.

У разі виконання умов статус продовжать на рік

Якщо українці виконають вищеперелічені вимоги, то статус тимчасового захисту їм продовжать на один рік. Тоді біженці користуватимуться тими самими правами, що й жителі Естонії.

Зазначається, що інформація про продовження статусу тимчасового захисту надсилатиметься Департаментом поліції та прикордонної охорони на електронні адреси. Лише після отримання цього листа можна буде подати клопотання про продовження статусу.

, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Естонія прийняла вже майже 63 тисячі українських біженців.