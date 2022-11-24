Для украинцев в Эстонии вводятся новые правила

Так, страна решила усилить условия для продления этого статуса. Теперь беженцам необходимо выполнить ряд требований, среди которых прописка, экзамен по языку и трудоустройство. Об этом сообщила вице-канцлер по культурному разнообразию Министерства культуры Эда Силберг.

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Для ходатайства о продлении статуса временной защиты у беженцев из Украины обязательно должно быть зарегистрировано место жительства.

Совершеннолетние беженцы должны работать или быть зарегистрированными в Кассе по безработице как безработный. Лица, которым не исполнилось 18 лет, должны ходить в детский сад или в школу по возрасту.

Программа адаптации

По словам Силберг, каждый человек, который намерен ходатайствовать о продлении статуса, должен пройти программу адаптации.

Она включает курс лекций о жизни в Эстонии, а также 100 академических часов изучения эстонского языка, на освоение которых уйдет примерно три месяца, и сдачу экзамена на его знания.

По окончании курса те, кто его прошли, будут иметь словарный запас в объеме примерно 800 слов, будут знать базовые фразы о том, как описать окружающую среду, говорить о себе и своей семье, задавать простейшие вопросы и отвечать на них.

Изучение языка можно пройти как в обучающих классах, так и онлайн. Можно выбирать удобное время обучения – утренние, дневные и вечерние курсы.

В случае выполнения условий статус продлят на год

Если украинцы выполнят вышеперечисленные требования, статус временной защиты им продлят на один год. Тогда беженцы будут пользоваться теми же правами, что и жители Эстонии.

Информация о продлении статуса временной защиты будет направляться Департаментом полиции и пограничной охраны на электронные адреса. Только после получения этого письма можно будет подать ходатайство о продлении статуса.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Эстония приняла уже около 63 тысяч украинских беженцев.