Українське подружжя у Техасі заснувало стартап борщу швидкого приготування

Подружжя іммігрантів із Запоріжжя заснували у США стартап борщу швидкого приготування. Традиційне українське блюдо Ревенки продають як на ринку, так і онлайн з доставкою.

Особливістю борщу Вікторії та Олексія є те, що усі його інгредієнти висушені та поміщені у невелику банку. З однієї такої порції можна зварити цілий баняк готової страви.

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Місія подружжя – зробити борщ доступним для усіх тих, хто не має можливості по кілька годин стояти на кухні.

Борщовий бізнес

Пристрасть Ревенків до українського блюда почалася з покійного Олексієвого батька. Чоловік після виходу на пенсію почав колекціонувати рецепти борщів. Куди б він не їздив, чи з ким не спілкувався, усіх він випитував спосіб приготування цієї страви. З часом йому вдалося зібрати майже 1500 тисячі найрізноманітніших рецептів борщів.

Тож маючи такий скарб, Ревенки, які вже 14 років проживають у Штатах, вирішили заснувати свій борщовий бізнес.



Вікторія та Олексій Ревенки / Фото Вікторії Ревенко

Спочатку вони продавали на ринку у Далласі готовий борщ на розлив. Українська страва швидко набрала популярності серед американців, але коронавірус зруйнував амбітні плани подружжя. Оскільки на ринку заборонили продавати готову їжу, чоловік з дружиною вирішили видозмінити свій бізнес. Так з’явився стартап сухого борщу.



Вікторія Ревенко продає готовий борщ на ринку у Далласі / Фото Вікторії Ревенко

Пошуки ідеального рецепта

Сім’я зізнається, що для створення ідеального рецепта їм довелося багато експериментувати "як висушити овочі і як зробити борщ борщем". Зараз вони ретельно оберігають свою секретну формулу, лише додають, що віднайти її допомогла донька.

Наша дочка дуже любить поїсти, але виключно хорошу і справжню їжу. Вона у нас маркер борщу – своєрідний критик цієї страви. Дочка з великою підозрою ставилася до сухого борщу, ніби він несправжній,

– розповідає українка.

З часом жінка перестала говорити, що це сухий борщ. І якось донька, з’ївши миску приготованої страви із сухих інгредієнтів, навіть не помітила різниці. Саме тоді подружжя зрозуміло – ось він ідеальний рецепт.



Донька дегустувала рецепти борщу / Фото Вікторії Ревенко

Суху суміш помістили у спеціальні банки, які прикрасили петриківським розписом українського художника Олександра Опарія, щоб кожна з них передавала національну культуру.

Візерунки на контейнерах мають певні підказки: червоні квіти для класичного бурякового супу, зелені для версії болгарського перцю, жовті для літнього супу. А після приготування борщу таким банкам можна знайти застосування у будь-якому домогосподарстві.



На банках зі сухим борщем нанесли петриківський розпис / Фото Вікторії Ревенко

Як приготувати борщ

Спочатку треба скип’ятити бульйон, який можна купити готовим у супермаркеті.

Після цього засипати суху суміш.

До борщу також можна додавати м’ясо, або ж залишити його вегетаріанським.

Овочі непомітно розбухають і вже через 20 хвилин готову страву можна подавати на стіл.



Борщ, приготований із сухих інгредієнтів / Фото Вікторії Ревенко

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