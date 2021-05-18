Я чую українську у Варшаві кожного дня, – львів'янин про життя та роботу в Польщі

Юрій Синенький родом зі Львова, однак уже 2 роки живе та працює у столиці Польщі – Варшаві. В Україні юнак займався копірайтингом та був креативним директором рекламного агентства, а зараз обіймає високу посаду у престижній міжнародній компанії.

На Батьківщині у хлопця залишились мама та брат із його сім'єю, а також безліч друзів. Закордон 24 розпитав у Юрія про його шлях до успіху, життя у Варшаві та про те, як йому вдається підтримувати зв'язок з рідними, перебуваючи за кордоном.

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Переїзд у Польщу

Юрій розповідає, що ніколи не думав про еміграцію з України, та й ніколи не було такої можливості. Він завжди любив рідний Львів, однак інколи у юнака виникали думки, що він хоче спробувати щось нове, а душа прагнула змін.

Одного разу хлопець знайшов вакансію у компанії TransferGo, і після трьох співбесід пропозиція роботи у Польщі стала поштовхом до його переїзду за кордон. Спершу Юрій працював на посаді Community Manager, але зараз є менеджером з маркетингу.

Я працюю з українським ринком і відповідаю за розвиток соціальних мереж, роботу з інфлюенсерами та координую партнерські проєкти, які допомагають просувати бренд компанії,

– розповідає Юрій.

Окрім цього, хлопець займається реферальною програмою сервісу TransferGo, яка дозволяє користувачам отримувати бонуси за рекомендації друзям.

Юрій Синенький на презентації Довідника для українських мігрантів / Фото Юрій Синенький

Про життя у Варшаві

Юрій відверто зізнається, що ще жодного разу не пошкодував про своє рішення переїхати за кордон. У Польщі він почувається майже як вдома, та й дня не може пригадати, щоб не почув на вулицях Варшави української мови.

Я дуже радію, коли зустрічаю земляків! Завжди розпитую, звідки вони, чим займаються тут, ділюсь власним досвідом життя у Варшаві,

– наголошує хлопець.

У столиці Польщі Юрій відзначає високий рівень комфорту. Йому дуже подобається те, як організована система громадського транспорту Варшави – можна придбати окрему картку, баланс якої легко поповнити, і не потрібно передавати готівку водієві.

Юрію подобається рівень комфорту у Варшаві / Фото Юрій Синенький

Також тут дуже добре розвинені велоінфраструктура та велосипедна культура. На двоколісному екотранспорті їхати на роботу для хлопця – цілковите задоволення. У вихідні дні у Варшаві юнак насолоджується місцевими парками, зокрема його найулюбленішим є Pole Mokotowskie.

Речей, до яких довелось би звикати, насправді, майже не було. Єдине, чого мені тут бракує – книжок українською мовою, тому стараюсь привозити їх зі Львова,

– виокремлює Юрій.

Ще до переїзду Юрій часто бував у Варшаві, і саме звідси зазвичай розпочинались всі його подорожі, адже місто є таким собі "транспортним хабом" на мапі Європи. У доковідні часи звідси літало дуже багато бюджетних рейсів за дуже приємними цінами.

Саме з Варшави юнак літав разом з друзями у Стокгольм, Лісабон, Тель-Авів тощо. В умовах пандемії подорожувати стало складніше, однак і це не зупиняє Юрія. Він почав відкривати для себе цікаві місця всередині Польщі, і щоразу на вікенд обирає нове місто для мандрів, куди вирушає один або з друзями.

За весь час життя та роботи у Польщі хлопцю вдалось побувати в Торуні, Бидгощі, Познані, Вроцлаві, Кракові, Лодзі, Сандомирі та багатьох інших містах. Юрій зізнається, що такі подорожі вихідного дня дають йому заряд емоцій та натхнення на увесь тиждень.

Юрій відвідав містечко Бидгощ / Фото Юрій Синенький

Смішний випадок трапився з Юрієм в одному з ресторанів Кракова. Він був дуже голодним, і замовив Zupa owocowa, сподіваючись, що наїсться овочевого супу.

Це стало життєвим уроком для хлопця, адже він неабияк здивувався, коли офіціант приніс йому солодкий фруктовий суп. Після цього Юрій назавжди запам'ятав, що у польській мові owoce – це фрукти, а warzywa – овочі.

Окрім цього, працюючи на міжнародну компанію, юнак встиг побувати у робочих відрядженнях в Берліні, Вільнюсі та Стамбулі. У зв'язку з пандемією, масштабні зустрічі зі співробітниками перейшли в онлайн, але хлопець не втрачає позитивного настрою, і сподівається, що вже скоро він зустрінеться з колегами за чашкою кави десь у Туреччині чи Німеччині, щоб обговорити нові цікаві ідеї.

Юрій Синенький з колегами у відрядженні / Фото Юрій Синенький

Комунікація з друзями та рідними

Попри карантинні обмеження, Юрію вдається відвідувати рідний Львів бодай один раз на 3 місяці. Більшість друзів хлопця переїхали до Києва, однак незмінним містом для зустрічей залишається місто Лева, особливо на Різдво та Великдень. Коли нагоди приїхати немає, юнак комунікує з рідними та близькими за допомогою відеозв'язку.

Багато друзів Юрія користуються послугами компанії, у якій він працює. За реферальною програмою "Запроси друга" від TransferGo він додатково заробив близько 150 євро.

У хлопця доволі часто виникає потреба скористатися сервісом самостійно. За допомогою TransferGo він оплачує комунальні послуги в Україні і робить подарунки рідним та близьким. Окрім цього, Юрій нещодавно переказував гроші за послуги репетитора з французької мови в Україну.

Юрій сам користується сервісом компанії TransferGo / Фото Юрій Синенький