Те, що єднає: як українська громада Польщі допомагає дітям-сиротам на батьківщині

Українці збирають і надсилають з Польщі речі та солодощі для вихованців шкіл-інтернатів, а також малозабезпеченим сім'ям. Акцію організував український підприємець-емігрант Дмитро Толмачов разом зі своєю дружиною.

До подружжя спершу звернулася українська заробітчанка, яка розповіла про дітей-сиріт, яким потрібна допомога. Дмитро з дружиною вирішили детальніше вивчити проблему та почали більше дізнаватися про школи-інтернати та їх вихованців.

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Згодом Дмитро почав комунікувати з представниками громадської організації "Ротаракт Клуб Рівне". Це міжнародна організація, яка бере активну участь у житті вихованців дитячих будинків та інтернатів, зокрема:

доставляє гуманітарну допомогу;

організовує безкоштовні екскурсії та цілі свята для дітей;

дбає про подарунки на Дні народження дітей-сиріт та їх фінансову підтримку.

Підприємець розповідає, що перша розмова з представниками організації була довгою та емоційною.

Попри допомогу з різних міст Європи, дітям в українських спецшколах-інтернатах не вистачає навіть елементарних речей, зокрема предметів особистої гігієни,

– наголошує Дмитро.

Через це подружжя вирішило організувати благодійну акцію, об'єднавши українських мігрантів зі всіх куточків Польщі.

Свою діяльність ініціативні українці не обмежили однією школою, і почали співпрацювати з кількома громадськими організаціями України, які допомагають дітям зі складними життєвими обставинами.

Так почалась спільна робота зі ще одним об'єднанням "Хмельниччина без сиріт", яке надає підтримку кризовим сім'ям та допомагає дорослим виховувати щасливих дітей.

Іграшки для дітей / Фото InPoland

Українці охоче долучаються до акції – приносять речі та роблять благодійні грошові перекази. Підприємець, який керує фірмою з вантажних та пасажирських перевезень, пропонує своїм клієнтам залишати речі, гроші або солодощі, які надалі сортуються та відправляються в Україну.

Зібрані речі в Польщі від небайдужих вже тричі передавали до Великомежиріцької спеціальної школи-інтернату, що на Рівненщині. Тричі посилки отримували і на Хмельниччині. З Польщі готові вирушити ще декілька посилок, а співпраця на благо дітей продовжується.

Допомога вихованцям інтернатів / Фото InPoland

Всі речі, які ви нам приносите, ми сортуємо, пакуємо і відправляємо в Україну – дітям та сім’ям, які потрапили у важкі життєві ситуації. Ми самостійно оплачуємо всі витрати міжнародної доставки, купуємо засоби гігієни та солодощі. Раніше ми думали, що займатися благодійністю легко, але спробувавши, зрозуміли, що це не так. Однак і зараз продовжуємо благородну справу,

– додає Дмитро Толмачов.

Як долучитися до благодійної акції

У списку необхідних речей знаходиться:

взуття;

куртки;

шкарпетки;

спідня білизна;

засоби гігієни (мило, шампунь, зубна паста та щітки);

іграшки, книжки та розмальовки.

Речі для дітей можна принести або надіслати до офісу підприємця Дмитра Толмачова за адресою місто Бельсько-Бяла, Podwale 33.