К супругам сначала обратилась украинская заробитчанка, которая рассказала о детях-сиротах, которым нужна помощь. Дмитрий с женой решили подробнее изучить проблему и стали больше узнавать о школах-интернатах и их воспитанниках.

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Впоследствии Дмитрий начал коммуницировать с представителями общественной организации "Ротаракт Клуб Ровно". Это международная организация, которая активно участвует в жизни воспитанников детских домов и интернатов, в частности:

доставляет гуманитарную помощь;

организует бесплатные экскурсии и целые праздники для детей;

заботится о подарках на Дни рождения детей-сирот и их финансовой поддержке.

Предприниматель рассказывает, что первый разговор с представителями организации была долгим и эмоциональным.

Несмотря на помощь из разных городов Европы, детям в украинских спецшколах-интернатах не хватает даже элементарных вещей, в частности предметов личной гигиены,

– отмечает Дмитрий.

Из-за этого супруги решили организовать благотворительную акцию, объединив украинских мигрантов из всех уголков Польши.

Свою деятельность инициативные украинцы не ограничили одной школой, и начали сотрудничать с несколькими общественными организациями Украины, которые помогают детям со сложными жизненными обстоятельствами.

Так началась совместная работа с еще одним объединением "Хмельнитчина без сирот", которое оказывает поддержку кризисным семьям и помогает взрослым воспитывать счастливых детей.

Игрушки для детей / Фото InPoland

Украинцы охотно приобщаются к акции – приносят вещи и делают благотворительные денежные переводы. Предприниматель, который руководит фирмой грузовых и пассажирских перевозок, предлагает своим клиентам оставлять вещи, деньги или сладости, которые в дальнейшем сортируются и отправляются в Украину.

Собранные вещи в Польше от неравнодушных уже трижды передавали в Великомежирицькую специальную школу-интернат, что на Ровенщине. Трижды посылки получали и на Хмельнитчине. Из Польши готовы отправиться еще несколько посылок, а сотрудничество на благо детей продолжается.

Помощь воспитанникам интернатов / Фото InPoland

Все вещи, которые вы нам приносите, мы сортируем, пакуем и отправляем в Украину – детям и семьям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Мы самостоятельно оплачиваем все расходы международной доставки, покупаем средства гигиены и сладости. Ранее мы думали, что заниматься благотворительностью легко, но попробовав, поняли, что это не так. Однако и сейчас продолжаем благородное дело,

– добавляет Дмитрий Толмачев.

Как присоединиться к благотворительной акции

В списке необходимых вещей находится:

обувь;

куртки;

носки;

нижнее белье;

средства гигиены (мыло, шампунь, зубная паста и щетки);

игрушки, книги и раскраски.

Вещи для детей можно принести или прислать в офис предпринимателя Дмитрия Толмачева по адресу город Бельско-Бяла, Podwale 33.