К супругам сначала обратилась украинская заробитчанка, которая рассказала о детях-сиротах, которым нужна помощь. Дмитрий с женой решили подробнее изучить проблему и стали больше узнавать о школах-интернатах и их воспитанниках.
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Впоследствии Дмитрий начал коммуницировать с представителями общественной организации "Ротаракт Клуб Ровно". Это международная организация, которая активно участвует в жизни воспитанников детских домов и интернатов, в частности:
- доставляет гуманитарную помощь;
- организует бесплатные экскурсии и целые праздники для детей;
- заботится о подарках на Дни рождения детей-сирот и их финансовой поддержке.
Предприниматель рассказывает, что первый разговор с представителями организации была долгим и эмоциональным.
Несмотря на помощь из разных городов Европы, детям в украинских спецшколах-интернатах не хватает даже элементарных вещей, в частности предметов личной гигиены,
– отмечает Дмитрий.
Из-за этого супруги решили организовать благотворительную акцию, объединив украинских мигрантов из всех уголков Польши.
Свою деятельность инициативные украинцы не ограничили одной школой, и начали сотрудничать с несколькими общественными организациями Украины, которые помогают детям со сложными жизненными обстоятельствами.
Так началась совместная работа с еще одним объединением "Хмельнитчина без сирот", которое оказывает поддержку кризисным семьям и помогает взрослым воспитывать счастливых детей.
Игрушки для детей / Фото InPoland
Украинцы охотно приобщаются к акции – приносят вещи и делают благотворительные денежные переводы. Предприниматель, который руководит фирмой грузовых и пассажирских перевозок, предлагает своим клиентам оставлять вещи, деньги или сладости, которые в дальнейшем сортируются и отправляются в Украину.
Собранные вещи в Польше от неравнодушных уже трижды передавали в Великомежирицькую специальную школу-интернат, что на Ровенщине. Трижды посылки получали и на Хмельнитчине. Из Польши готовы отправиться еще несколько посылок, а сотрудничество на благо детей продолжается.
Помощь воспитанникам интернатов / Фото InPoland
Все вещи, которые вы нам приносите, мы сортируем, пакуем и отправляем в Украину – детям и семьям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Мы самостоятельно оплачиваем все расходы международной доставки, покупаем средства гигиены и сладости. Ранее мы думали, что заниматься благотворительностью легко, но попробовав, поняли, что это не так. Однако и сейчас продолжаем благородное дело,
– добавляет Дмитрий Толмачев.
Как присоединиться к благотворительной акции
В списке необходимых вещей находится:
- обувь;
- куртки;
- носки;
- нижнее белье;
- средства гигиены (мыло, шампунь, зубная паста и щетки);
- игрушки, книги и раскраски.
Вещи для детей можно принести или прислать в офис предпринимателя Дмитрия Толмачева по адресу город Бельско-Бяла, Podwale 33.