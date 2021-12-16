Українська дитяча лікарня отримала матеріальну допомогу від діаспори зі США

16 грудня 2021 , 18:06
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Джерело:

фейсбук КНП Обласна клінічна дитяча лікарня

Обласна дитяча лікарня у Кропивницькому отримала корисні подарунки від українських мігрантів зі Сполучених Штатів Америки. Допомогу зібрали завдяки ініціативі Ігоря Левківа, президента Українсько-американської культурної асоціації штату Орегон.

Про це повідомив працівник лікарні Андрій Гутарєв. Він – завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії.

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Детальніше про те, що українці з США придбали для дитячої лікарні в Кропивницькому

Всього з Америки передали 38 ящиків матеріальної допомоги. Обласна дитяча лікарня у Кропивницькому отримала від діаспори зі США такі медичні речі:

  • скальпелі;
  • голки;
  • нитки, що розсмоктуються;
  • дихальні контури;
  • матеріали для обробки операційного поля;
  • крапельниці;
  • дренажі;
  • інкубаційні трубки
  • та інше.

Президент Українсько-американської культурної асоціації штату Орегон Ігор Левків, який організував передачу допомоги, родом з Івано-Франківщини. Відомо, що 29 років тому він жив у Кропивницькому та навчався у місцевому технічному університеті. До еміграції діти активіста лікувалися у цій лікарні. Тому пан Левків й вирішив підтримати заклад. Допомагали йому втілити ініціативу дві українські біблійні церкви у Портленді. Близько півтори тисячі жителів штату Орегон також висловили бажання приєднатися до доброї справи та зробили свої внески. 

Обласна дитяча лікарня у Кропивницькому отримала допомогу з США / Фото фейсбук КНП Обласна клінічна дитяча лікарня

 

Автор: Орися Біленька