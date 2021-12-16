Українська дитяча лікарня отримала матеріальну допомогу від діаспори зі США

Обласна дитяча лікарня у Кропивницькому отримала корисні подарунки від українських мігрантів зі Сполучених Штатів Америки. Допомогу зібрали завдяки ініціативі Ігоря Левківа, президента Українсько-американської культурної асоціації штату Орегон.

Про це повідомив працівник лікарні Андрій Гутарєв. Він – завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії.

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Всього з Америки передали 38 ящиків матеріальної допомоги. Обласна дитяча лікарня у Кропивницькому отримала від діаспори зі США такі медичні речі:

скальпелі;

голки;

нитки, що розсмоктуються;

дихальні контури;

матеріали для обробки операційного поля;

крапельниці;

дренажі;

інкубаційні трубки

та інше.

Президент Українсько-американської культурної асоціації штату Орегон Ігор Левків, який організував передачу допомоги, родом з Івано-Франківщини. Відомо, що 29 років тому він жив у Кропивницькому та навчався у місцевому технічному університеті. До еміграції діти активіста лікувалися у цій лікарні. Тому пан Левків й вирішив підтримати заклад. Допомагали йому втілити ініціативу дві українські біблійні церкви у Портленді. Близько півтори тисячі жителів штату Орегон також висловили бажання приєднатися до доброї справи та зробили свої внески.

Обласна дитяча лікарня у Кропивницькому отримала допомогу з США / Фото фейсбук КНП Обласна клінічна дитяча лікарня