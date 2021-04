Центр поддержки и развития культурного наследия "Трембита" является центром украинской диаспоры в Греции. Его участники популяризируют украинскую культуру с помощью различных художественных проектов. В этом году они приглашают присоединиться к Международному проекту Colors of Pysanka. Идея заключается в том, чтобы украсить писанками как можно больше деревьев к Пасхе.

Принять участие в проекте Colors of Pysanka рекомендуют украинским и международным организациям, обществам, школам, студиям и клубам. Акция продлится до 29 апреля 2021 года.

История проекту

Colors of Pysanka проходит с 2017 года в Афинах под эгидой посольства Украины в Греческой Республике и в сотрудничестве с мэрией Афин, Перистери, Нео Фалиро, а также организациями Melissa Network of Migrant Women, Grek Forum of Migrants, обществами Грузии, Румынии, Молдовы, Армении и различными общественными организациями, школами и художественными студиями в Украине.

Целью мероприятий является ознакомление с украинскими пасхальными традициями .

Планы 2021

В этом году организаторы планируют провести мастер-класс по росписи писанок в онлайн-формате . После того, как участники овладеют искусством росписи, они начнут украшать писанками деревья и ставить возле них табличку с названием акции .

Украинская диаспора в Греции проведет мастер-класс по росписи писанок в режиме онлайн / Фото GettyImages

Разрешается использовать любые заготовки: выдутые яйца, залитые воском писанки, деревянные изделия, папье-маше и тому подобное. Технику исполнения тоже можно выбирать по своему усмотрению среди традиционных (писанки, дряпанки, крапанки, травянки) и нетрадиционных (резьба, бисер, вышивка, наклеивание и т.д.).

Организационные вопросы

Организаторы просят после проведения акции прислать им фото и видео работ для создания видеоклипа проекту.

Зарегистрироваться для участия нужно по адресу alla.lobach.plessa@gmail.com.