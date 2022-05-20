Українська біженка в Кембриджі виготовила гігантську вишиванку: приголомшливі фото

19 травня Україна відзначала День вишиванки. Вишита сорочка – це традиційне вбрання кожного українця, яке спрямоване, зокрема, на збереження народних традицій. Цьогоріч це свято набуло ще більшого символізму.

Оскільки чимало українців покинули свої домівки через війну Росії проти України, вони були змушені відзначати святковий день закордоном. Так, одна із біженок виготовила гігантську сорочку з цієї нагоди.

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Українська біженка виготовила гігантську вишиванку

Христина Корніюк з Києва втекла до подруги у Велику Британію. Британка, пані Платінгс, вирішила підбадьорити українку, коли та їхала до неї, й пофарбувала у кольори прапора України свій будинок.

Так, Христина навіть на відстані вирішила не оминати День вишиванки, й зробила гігантську вишиту сорочку з білого простирадла. Вона розписала її візерунками, і, за словами жінки, в неї мало б поміститися семеро осіб.

Ми дуже пишаємося тим, ким ми є, і хочемо показати світу, які ми красиві, як пишаємося, і що, попри страх, ми віримо в нашу перемогу,

– підкреслила українка.



Крістіна Корніюк відзначає український День вишиванки з гігантською сорочкою / Фото PA Media

Вона запросила людей з різних країн зібратися біля Королівського коледжу в Кембриджі з 16:30 у вишиванці.

Вона сказала, що людям не обов'язково бути з України, щоб приєднатися, додавши, що українцем можна бути не за паспортом, а за станом душі – у серці.



До Христини долучилися охочі підписати гігантську сорочку біля Королівського коледжу в Кембриджі / Фото PA Media

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