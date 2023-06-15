Через те, що українка: у Німеччині жінку з дитиною висадили з потяга

Українка Анастасія Гудима їхала міжміським потягом до німецького Оснабрюка. Але під час перевірки квитків жінка потрапила у неприємну ситуацію.

Анастасія планувала доїхати з Клоппенбурга до міста Оснабрюк, а там пересісти на автобус. Але не склалося: провідниця висадила жінку з сином із поїзда, а речі – винесла на платформу. Чому Анастасія вбачає в цій ситуації дискримінацію через те, що вона українка – читайте далі.

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Висадили з дитиною

Про неприємний досвід у потязі в Німеччині жінка розповіла у фейсбук. Річ у тім, що квиток Анастасія придбала онлайн завчасно, однак під час поїздки виявила, що помилилась із датою. В цей момент підійшла провідниця. Українка пояснила, що випадково придбала неправильний квиток, тому зараз же забронює на сьогодні. Але це не допомогло.

Провідниця говорила німецькою мовою й не розуміла англійської. Вона вимагала у Анастасії ID-картку та німецьку адресу. Українка намагалась пояснити, що не живе в Німеччині, а повертається додому після туристичної подорожі.

Пані бере до рук мій паспорт, після чого німецькою реагує "ааааа Україна, ну все ясно" і ще щось дуже швидко і голосно говорить, вигукує, сміється, я не вловила зміст,

– пише Анастасія.

Далі провідниця вимагала в українки з сином негайно вийти з потяга. Анастасія вирішила зателефонувати другові, який мешкає у Німеччині й гарно знає мову. Чоловік німецькою перепросив за помилку з датою квитка і запропонував зараз же придбати правильний онлайн. Намагався пояснити, що Анастасія поспішає на автобус.

Пані не дослуховує, кидає мій телефон на сидіння поряд, коли з телефону ще чутно пояснення друга. В ту ж мить хапає мій рюкзак (мої особисті речі!!!) і швидко іде з ним до виходу, кричучи – ausgehen (виходити),

– розповідає українка.

Коли потяг зупинився, провідниця винесла рюкзак жінки на платформу. Анастасія спробувала пояснити, що такі дії – протиправні, але отримала різку відповідь: щоб вона "забиралась в Україну, адже тут їй нічого робити‎".

Бути дискримінованою за українське громадянство в іншій країні – це препаскудні відчуття,

– підсумувала Анастасія.

Під постом українка додала фото ідеальної вулички у місті Клоппенбург. Але, за словами Анастасії, така ідеальність може приховувати глибші проблеми.

"Ідеальний" Клоппенбург / Фото з фейсбук Анастасії Гудими

Вона щиро не розуміє, чому опинилась з дитиною посеред німецького села поруч із зачиненим вокзалом. Невже через помилку з датою? Чи все ж через дискримінацію за національною ознакою? Наприкінці свого посту Анастасія зазначила, що звернулась до посольства та написала заяву до поліції. Також її скаргу має розглянути перевізник.