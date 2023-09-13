Українка ледь не народила в потязі "‎Щецин – Перемишль": як закінчилась історія

Громадянка України поверталася з Польщі додому, адже планувала народжувати саме там. Але довелося перервати поїздку, бо пологи почалися прямо в поїзді.

Жінка поверталася до України, щоб бути поруч із рідними, коли народиться малюк. Вона їхала потягом "‎Щецин – Перемишль" ще з два своїми дітьми – дівчатами 4 та 7 років.

Цікаво Чому погіршується ставлення поляків до українців: результати опитування

Планувала народжувати в Україні

Пологи раптово почались, коли потяг наближався до польського міста Ґлівіце. Це сталося близько 4-ї години ранку. Працівники польської залізниці одразу зателефонували до екстреної служби. Тож коли поїзд зупинився, на платформі в Ґлівіце вже чекала швидка допомога.

Українку забрали до лікарні. Пологи пройшли добре, жінка народила здорову дитину.

Крім допомоги медиків, знадобилась і підтримка поліцейських. Породілля розповіла, що у неї немає родини чи друзів у Польщі, які могли б потурбуватися про двох її доньок. А залишитися з мамою в лікарні діти не могли. Тому офіцер поліції знайшов місце, де потурбувалися про дітей.

Дівчаток прийняли у родині, яка займається екстреним доглядом за дітьми. У них якраз було вільне місце і вони погодились приглянути за українськими дітьми. Там дівчата дочекаються повернення мами з лікарні.

Скільки українців народилося в Польщі

Демографічна криза в Польщі посилюється, тому показник народжуваності залишається досить низьким. Але змінилось інше – відзначають сплеск народжуваності серед іноземок.

Наплив біженців з України на цю статистику вплинув найбільше. 82% серед іноземок, які стали мамами в Польщі, є громадянками України (13 748 дітей), 4,4% – білорусками (741 дитина) та 1,5% – росіянками (244 новонароджених).

Динаміка народжуваності серед іноземок у Польщі різко зросла саме у 2022 році. Якщо у 2021 громадянки інших країн народили тут 8 970 дітей, то у 2022 році – вже 16 711 малюків.