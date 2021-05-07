Як хобі перетворюється у бізнес: українка заснувала крафтову сироварню на вогні

Альона Лубенська разом зі своїм чоловіком Юрієм відкрила сироварню на вогні Formaggio olive. Жінка об'їздила 7 країн Європи, щоб набратися необхідного досвіду та знань.
Зараз подружжя власноруч збудувало сирний погріб та отримало грант на виробництво. Про досвід, труднощі та шлях до успіху – далі в матеріалі.
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Як все починалось
Спершу Альона варила сир у себе вдома, на кухні, лише для сім'ї та близьких. Процес перетворився на медитативне хобі, і сиру у помешканні дівчини ставало все більше.
Друзям та знайомим дуже подобались продукти від Альони, незабаром увімкнулося "сарафанне радіо", і дівчині почали пропонувати гроші за сир.
Альона починала варити сир в домашніх умовах / Фото All Retail
Коли замовлень почало надходити все більше, Альона з Юрієм вирішили поїхати до Європи, щоб перейняти досвід у закордонних сироварів. Загалом пара побувала у таких країнах:
- Франція;
- Італія;
- Іспанія;
- Чорногорія;
- Швейцарія;
- Німеччина;
- Нідерланди.
Європейський досвід
Подружжя вразило те, наскільки сильно відрізняються технології виробництва одного і того ж сиру у різних частинах Європи.
Італійці дуже просто ставляться до процесу сироваріння, швейцарські сировари – дуже педантичні, люблять чистоту та впроваджують безліч технологій. На прикладі швейцарських підприємств, Альона та Юрій вирішили використовувати у своєму виробництві, зокрема, мідний котел.
Технології виробництва сиру у країнах Європи / Фото All Retail
Для європейських сироварів, за словами українки, найважливішим є не заробіток, а визнання та позитивні відгуки клієнтів.
Труднощі на шляху
Якщо говорити про вихід на більші об'єми виробництва, то в Україні, на жаль, труднощів не уникнути. Альона з чоловіком зіткнулися з низкою проблем – законодавча база України не адаптована для малого бізнесу.
Дівчина розповідає, що у невеликих підприємств-початківців закон вимагає використання тієї ж техніки, як і у великого виробника, а дозвільну документацію задля легалізації процесу зібрати майже неможливо.
Порада початківцям
Альона наголошує, що не треба панікувати, якщо інколи щось йде не за планом. Головне у будь-якій справі – це не опускати рук попри всі невдачі.