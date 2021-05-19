Українка в Римі шиє маски з національним орнаментом

Ірина Сидоренко, яка родом із Тернопільщини, має власну майстерню у столиці Італії. Жінка шиє речі в українському стилі, зокрема оригінальні захисні маски: вони багаторазові, прикрашені декоративною вишивкою, а всередині мають захисний фільтр TNT.

Ірина добре знає свою справу, адже є дипломованою дизайнеркою одягу. Цей фах вона здобула ще в Україні. Жінка закінчила Київський національний університет технології та дизайну.

​Цікаво Ідеальний переїзд: у двох італійських містах компенсовують половину вартості оренди житла

Ательє вишитих речей

Ірина привезла з собою в Італію швейні машинки. Коли відкрила майстерню, то почала шити етнічний одяг. Це вишиті сукні та сорочки для дорослих і дітей.

За словами Ірини Сидоренко, особливість її речей у тому, що вони не лише красиві, а й комфортні. Цього результату вдається досягти завдяки правильному підбору тканини.

Вишиває майстриня не лише нитками, а й бісером. Каже, що у таких роботах потрібен винятковий підхід, щоб вироби з оздобою не обтяжували.

З початком коронавірусної пандемії та дефіцитом захисних масок, Ірина почала шити їх своїм знайомим. Пізніше жінка задумалася над тим, що, можливо, українцям в Італії такі маски будуть до вподоби, тож взялася за реалізацію своєї ідеї.

Ефектні маски справді знайшли попит. Найбільше замовлень жінка отримала від українських модниці із Толентіно. Вироби Ірини також були представлені на цьогорічному благодійному різдвяному ярмарку у Римі.