Українка підробила у закордонному паспорті 14 штампів: для чого вона це зробила

Часто громадяни України через хвилювання, чи пропустять їх за кордон, вчиняють незрозумілі та необдумані вчинки. Інколи це навіть доходить до абсурдних порушень законів та підробки документів.

Така ситуація трапилась на пропускному пункті Корчова, що на кордоні з Польщею. 48-річна українка вирішила виїхати до Європейського Союзу з 14 підробленими штампами прикордонного контролю.

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Для чого жінка підробила штампи

Підробка, на думку жінки, мала б підтвердити історію її попередніх поїздок до ЄС. Відтак, вона "намалювала" собі 14 штампів прикордонного контролю Литви, Угорщини та Греції.

Польські прикордонники помітили несправжність відміток у документі українки та завдяки міжнародному співробітництву швидко підтвердили, що жінка не перетинала кордонів зі згаданими вище країнами у зазначені на "липових" штампах дати.

Українка зізналась у підробці позначок і добровільно погодилась на умовне покарання. Врахувавши розкаяння жінки, прикордонники заборонили їй в'їзд до Європейського Союзу терміном 4 місяці та депортували в Україну.