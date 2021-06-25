Українець в Польщі зробив те, про що місцеві жителі роками просили посадовців

Впродовж десяти років мешканці одного з житлових комплексів на вулиці Гжиміньска в Щецині вимагали від посадовців, аби навколишню територію хтось прибрав. Іммігрант з України не став чекати покращення, а зробив все самотужки.

37-річний Роман Свізінський живе у Щецині з вересня. Йому набридло спостерігати за занепадом та бездіяльністю, тож чоловік сам навів лад на території. На це українець витратив один місяць.

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Як українець прибирав замість польських комунальників

Пан Роман є батьком трьох дітей. Він хотів, аби його діти могли гратися в акуратному та безпечному місці. Тож чоловік одягнув рукавички, взяв мішки для сміття, газонокосарку, граблі та почав робити територію ЖК охайною.

Я бачив цю місцевість, вона була трохи занедбаною. Вперше косив початку весни. Тоді було дуже важко, зараз краще. Я не мер міста, але працюю в садівничій компанії. Я зробив те, що міг,

– висловився пан Роман.

Українець у Польщі самотужки прибирав занедбану територію / Фото Radio Szсzecin

Жителі міста привітали пана Романа майже як героя. Вони жартома додають, що українець зараз збентежив щецинських чиновників.

Чиновникам повинно бути соромно. Вони знехтували територією, яку відремонтував пан Роман. Це – ангел. Він зробив замовлення. Ми цим дуже задоволені,

– захоплюються вчинком українця місцеві жителі.

На додачу пан Роман заявив, що готовий впорядкувати ще один житловий масив Щецина, якщо буде така потреба.

Сусіди Романа Свізінського в захваті від його вчинку / Фото Radio Szсzecin

Сусіди Романа Свізінського в захваті від його вчинку / Фото Radio Szсzecin