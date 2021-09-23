Як з'ясувалося, сумку українець забув у туалеті на АЗС. У ній були 7 000 злотих, 50 євро, всі банківські картки чоловіка, мобільний телефон, паспорт, карта побиту та навіть водійське посвідчення.

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Чи вдалося повернути загублене

Коли українець зрозумів, де залишив сумку, то вирушив на місце події. Але у туалеті було порожньо. Найцінніші речі безслідно зникли з АЗС.

Громадянин України одразу звернувся у поліцію. Правоохоронці встановили, що сумку українця виніс 32-річний житель Перемишлянського повіту. З'ясувати це вдалося завдяки записам з камер спостереження. Злочинця знайшли наступного дня після звернення.

Чоловіка, який привласнив собі знайдені речі українця, звинуватили у крадіжці. Йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Усі загублені гроші та документи громадянину України успішно повернули.