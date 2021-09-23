Как выяснилось, сумку украинец забыл в туалете на АЗС. В ней находились 7 000 злотых, 50 евро, банковские карточки, мобильный телефон, паспорт, карта побыту и даже водительское удостоверение.
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Удалось ли вернуть потерянное
Когда украинец понял, где оставил сумку, то отправился на место происшествия. Но в туалете было пусто. Ценные вещи бесследно исчезли из АЗС.
Гражданин Украины сразу обратился в полицию. Правоохранители установили, что сумку украинца вынес 32-летний житель Перемышлянского уезда. Выяснить это удалось благодаря записям с камер наблюдения. Преступника нашли на следующий день после обращения.
Мужчину, который присвоил себе найденные вещи украинца, обвинили в краже. Ему грозит до 5 лет заключения.
Все потерянные деньги и документы гражданину Украины успешно вернули.