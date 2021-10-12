Інцидент стався на трасі біля міста Пщина, що у Сілезькому воєводстві.

Важливо У речах або у конвертах: чому не варто надсилати гроші в Україну "традиційними" способами

Один з водіїв повідомив правоохоронців, що кермувальник Dacia Sandero, ймовірно, перебуває у нетверезому стані. Очевидець розповів, що автомобіль їхав зигзагом та створював загрозу для себе й інших учасників дорожнього руху.

Польські поліцейські одразу ж відреагували на інцидент, знайшовши та зупинивши авто. Водієм Dacia Sandero виявився українець, який ледь тримався на ногах. Тест на алкоголь в його організмі показав аж 2,3 проміле.

Зверніть увагу! Граничнодопустимий рівень алкоголю в крові для водіїв у Польщі становить 0,2 проміле. Така ж норма діє і на українських дорогах.

Чоловік спробував "домовитися"

Коли в чоловіка вилучили водійське посвідчення, він спробував "домовитися" з поліцейськими. Спершу українець запропонував їм 1 000, а потім і 1 200 злотих хабаря за те, щоб його відпустили. Хабар поліцейські не взяли, однак гроші вилучили як доказ спроби підкупу. Після цього польська прокуратура пред'явила затриманому українцю звинувачення в:

керуванні авто в нетверезому стані,

спробі вручити хабар.

За водіння напідпитку чоловіку загрожувало до 2 років позбавлення волі. Тепер йому світить більш серйозне покарання – до 10 років позбавлення волі.

Зауважимо, що подібний інцидент нещодавно відбувся і в Україні, але за участю польського далекобійника. Поблизу пункту пропуску Рава-Руська 15 вересня патрульні побачили фуру, водій якої зупинився на перехресті. Щоб не платити штраф, поляк намагався дати поліцейським 400 гривень хабаря. Тепер разом з 340 гривнями штрафу чоловікові загрожує кримінальна відповідальність.