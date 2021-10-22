Події відбувалися у Тарчині (Мазовецьке воєводство). За один вечір українець двічі грубо порушив закон.

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Що накоїв українець у Польщі

Спочатку поліція побачила, як автомобіль Opel в'їхав у чужий паркан. Водій робив спроби виїхати, але йому це не вдавалося. Правоохоронці одразу запідозрили, що за кермом може бути нетвереза людина, тому вирішили перевірити водія за допомогою алкотестера.

Результат тесту вперше за вечір шокував поліцейських, бо показав аж 5 проміле алкоголю. Правоохоронці спершу не повірили своїм очам і подумали, що пристрій зламався, адже така концентрація алкоголю є майже смертельною для людського організму. Але прилад був справним. Українець дійсно був настільки п'яним у той вечір.

Друге здивування поляків настало тоді, коли українець почав садити одного поліцейського у свою машину і наполегливо пропонувати йому кілька сотень злотих хабаря.

Спроби відкупу не подіяли, тож громадянина України заарештували. Коли правопорушника доставили до відділку, то він був настільки п'яним, що його не могли допитати більше як пів доби.

Один з поліцейських, які брали участь у затриманні українця, наголосив, що за 19 років служби він ще не бачив схожої ситуації.