Інцидент трапився на пункті пропуску "Порубне", що на кордоні з Румунією. Незвичайна начинка складалась зі щільно упакованих 79 пачок цигарок.

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Зверху "Наполеон" був змащений заварним кремом з кондитерською присипкою. Крім цього, ще 79 пачок чоловік намагався перевезти у сумці для перенесення оргтехніки, разом з сумішшю для кальяну та 40 стіками з тютюном для курильних пристроїв.

Кулінарний витвір мистецтва винахідливого юнака навряд чи потрапить до списку шедеврів високої кухні. Товари, оцінені у понад 11 тисяч гривень, у 23-річного буковинця вилучили.

Торт, начинений сигаретами: дивіться відео