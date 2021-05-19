Инцидент произошел на пункте пропуска "Порубное", что на границе с Румынией. Необычная начинка состояла из плотно упакованных 79 пачек сигарет.

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Сверху "Наполеон" был смазанный заварным кремом с кондитерской присыпкой. Кроме этого, еще 79 пачек мужчина пытался перевезти в сумке для переноски оргтехники, вместе со смесью для кальяна и 40 стиками с табаком для курительных устройств.

Кулинарное произведение искусства находчивого юноши вряд ли попадет в список шедевров высокой кухни. Товары, оценены в более 11 тысяч гривен, у 23-летнего буковинца изъяли.

Торт, начиненный сигаретами: смотрите видео