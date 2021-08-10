Українець напився отрути для жуків, щоб кохана жінка не поїхала на роботу за кордон
Джерело:Волинь
Закохана людина часом ладна на все заради того, щоб партнер завжди був поруч. Один чоловік з Волині ледь не помер, аби це довести.
Українець напився отруйної рідини, яка створена для винищування жуків на господарствах. Його госпіталізували з важким отруєнням.
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Чому чоловік вирішив себе отруїти
46-річний житель Горохівщини опинився в реанімаційному відділенні Горохівської багатопрофільної лікарні. На щастя, лікарі надали вчасну допомогу. Медикам вдалося врятувати чоловіка.
Спробу самогубства врятований зробив тому, що його дружина мала намір поїхати на заробітки. У такий спосіб він хотів привернути її увагу і змусити передумати. Тобто, отруєння було своєрідним протестом проти поїздки коханої на роботу за кордон.Раніше ми писали про те, що українські жінки з невеликих міст або сіл часто їдуть працювати за кордон. В новій країні за домашню роботу, догляд за пенсіонерами та дітьми можна отримувати більше грошей, ніж на посаді касирки, медсестри чи бібліотекарки в Україні. Читайте історії жінок, які наважилися шукати кращої долі в Європі.