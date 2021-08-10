Украинец напился яда для жуков, чтобы любимая женщина не поехала на работу за границу
Источник:Волынь
Влюбленный человек иногда готов на все ради того, чтобы партнер всегда был рядом. Один мужчина из Волыни чуть не умер, чтобы это доказать.
Украинец напился ядовитой жидкости, которая создана для истребления жуков на хозяйствах. Его госпитализировали с тяжелым отравлением.
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Почему мужчина решил себя отравить
46-летний житель Гороховщини оказался в реанимационном отделении Гороховской многопрофильной больницы. К счастью, врачи оказали своевременную помощь. Медикам удалось спасти мужчину.
Попытку самоубийства человек сделал потому, что его жена намеревалась поехать на заработки. Таким образом он хотел привлечь ее внимание и заставить передумать. То есть, отравление было своеобразным протестом против поездки любимой на работу за границу.Ранее мы писали о том, что украинские женщины из небольших городов или сел часто едут работать за границу. В новой стране за домашнюю работу, уход за пенсионерами и детьми можно получать больше денег, чем на должности кассирши, медсестры или библиотекаря в Украине. Читайте истории женщин, которые решились искать лучшую жизнь в Европе.