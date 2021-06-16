Залишиться без біткойнів: українець намагався ввезти блок для майнингу криптовалюти

У вінничанина, який повертався з Італії додому, на прикордонному пункті "Тиса" знайшли незадекларований блок автоматичної обробки інформації, який застосовують для майнингу криптовалюти. 41-річний чоловік заявив, що пристрій – не його.

За словами українця, він і гадки не мав, що це таке, а блок його попросив доставити в Житомирську область незнайомець з Неаполя. За виконання послуги чоловік отримав невелику фінансову винагороду.

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Хоча видобування криптовалюти не заборонене українським законодавством, такі блоки для автоматичної обробки інформації дуже дорого коштують, та під час ввезення з іншої країни повинні декларуватись.

Зокрема блок ASIC – майнер торгівельної марки "Bitmain", який українець і намагався ввезти на батьківщину з Європи, в інтернет-магазинах можна придбати за ціною від 320 тисяч гривень.

Такий блок коштує близько третини мільйона гривень / Фото mukachevo.net

До слова, прикордонники задокументували порушення та вилучили блок, а його остаточну вартість визначать експерти.

Нагадаємо, що на територію України з-за кордону без декларування та сплати мита можна ввозити товари вартістю до 500 євро та вагою до 50 кілограмів.

Чоловік їхав рейсовим автобусом зі сполученням Неаполь – Луцьк / Фото mukachevo.net