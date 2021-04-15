Українець приїхав до пункту пропуску "Лужанка" з Угорщини. Під час прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерполу.

50 річний чоловік намагався в'їхати на викраденому авто на територію України. Це був Mercedes 2017 року випуску.

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За даним фактом прикордонники звернулися до співробітників українського бюро Інтерполу у Києві.

Представники міжнародної організації підтвердили, що вказане авто було викрадене на території Австрії у червні 2020 року.

Чоловік намагався в'їхати до України на викраденому авто / Фото "Закарпаття онлайн"

Водія та автомобіль прикордонники за встановленим порядком передали співробітникам Національної поліції. Про це повідомила пресслужба Мукачівського прикордонного загону.

До слова, яку відповідальність понесе українець, поки не відомо. Усі обставини з'ясує слідство. Що буде з викраденим авто поліція також не повідомила, наразі на переднє колесо Mercedes встановили пристрій для блокування руху транспортного засобу.

На Mercedes встановили пристрій для блокування руху / Фото "Закарпаття онлайн"