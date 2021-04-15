Украинец пытался пересечь границу на угнанном в Австрии автомобиле: сработала база Интерпола
Украинец приехал в пункт пропуска "Лужанка" из Венгрии. Во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола.
Источник:"Закарпаття онлайн"
50 летний мужчина пытался ввезти похищенное авто на территорию Украины. Это был Mercedes 2017 выпуска.
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По данному факту пограничники обратились к сотрудникам украинского бюро Интерпола в Киеве.
Представители международной организации подтвердили, что указанное авто было похищено на территории Австрии в июне 2020 года.
Мужчина пытался въехать в Украину на угнанном авто / Фото "Закарпатье онлайн"
Водителя и автомобиль пограничники в установленном порядке передали сотрудникам Национальной полиции. Об этом сообщила пресс-служба Мукачевского пограничного отряда.
К слову, какую ответственность понесет украинец, пока не известно. Все обстоятельства выяснит следствие. Что будет с похищенным авто полиция также не сообщила, в настоящее время на переднее колесо Mercedes установили устройство для блокировки движения транспортного средства.
На Mercedes установили устройство для блокировки движения / Фото "Закарпатье онлайн"
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