Украинец приехал в пункт пропуска "Лужанка" из Венгрии. Во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола.

50 летний мужчина пытался ввезти похищенное авто на территорию Украины. Это был Mercedes 2017 выпуска.

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По данному факту пограничники обратились к сотрудникам украинского бюро Интерпола в Киеве.

Представители международной организации подтвердили, что указанное авто было похищено на территории Австрии в июне 2020 года.

Мужчина пытался въехать в Украину на угнанном авто / Фото "Закарпатье онлайн"

Водителя и автомобиль пограничники в установленном порядке передали сотрудникам Национальной полиции. Об этом сообщила пресс-служба Мукачевского пограничного отряда.

К слову, какую ответственность понесет украинец, пока не известно. Все обстоятельства выяснит следствие. Что будет с похищенным авто полиция также не сообщила, в настоящее время на переднее колесо Mercedes установили устройство для блокировки движения транспортного средства.

На Mercedes установили устройство для блокировки движения / Фото "Закарпатье онлайн"