Україна збиратиме біометричні дані в іноземців: нове рішення МЗС

28 липня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про запровадження збору біометричної інформації іноземців, а також осіб без громадянства, які будуть звертатися до закордонних дипломатичних установ України з метою оформлення віз для в'їзду в Україну. Нововведення буде застосовуватися з 1 січня 2022 року.

Нове рішення усуне деякі прогалини у процесі ідентифікації іноземців та осіб без громадянства, переконані в МЗС України. Пояснюємо, що зміниться.

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Деталі нового рішення МЗС

З 1 січня наступного року під час подання візового клопотання уповноважені органи будуть проводити обов'язкову фіксацію біометричних даних візових аплікантів. Йдеться про фотографування обличчя та сканування відбитків пальців обох рук. Дані будуть збережені у візовій інформаційно-телекомунікаційній системі протягом 5 років. Після вказаного терміну їх знищать.

В МЗС України зазначають, що донині оформлення українських віз залишалося єдиною ланкою процесів ідентифікації іноземців та осіб без громадянства, яка не передбачала використання біометричних даних. Тому нова постанова створить такі переваги:

дозволить спростити процедуру ідентифікації/верифікації іноземців та осіб без громадянства під час або після їх прибуття до України;

удосконалить здійснення компетентними органами України процес контролю за міграційними потоками іноземців та осіб без громадянства;

покращить координацію уповноважених органів України при реалізації державної міграційної політики;

зменшить ймовірність використанням підроблених документів.

Слід додати, що інформація не стосується (або стосується не повною мірою) таких категорій заявників: