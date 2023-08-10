Україна закриває 280 автобусних маршрутів до Польщі та Росії: у чому причина

В Україні реформують сферу міжнародних автобусних перевезень. Тому після перевірки скасували чимало маршрутів до Польщі та РФ.

Україна закрила 280 автобусних маршрутів до Польщі та Росії. Які саме рейси потрапили під першу хвилю скасування – далі в матеріалі.

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Реформування міжнародних перевезень

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України почало реформувати міжнародні пасажирські перевезення. Планують значно покращити надання послуг та удосконалити сервіси.

Першим кроком стала верифікація рейсових маршрутів. І деякі з них потрапили під скорочення. Завдяки цій верифікації зможуть планувати роботу сервісу "єЧерга‎" для перетину кордону автобусами.

Окрім цього, верифікація всіх маршрутів – це про можливість розширення ринку. Адже через наявність певного маршруту лише на папері, інший перевізник не може відкрити його та надавати відповідні послуги,

– наголошує заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Які маршрути вже закрили

Всього в Україні було закрито 280 міжнародних рейсів:

118 автобусних маршрутів з Польщі до України (ті рейси, які не мали відповідних дозволів з боку Польщі);

140 маршрутів з України до РФ;

22 маршрути з України до Польщі (на основі заяв, які подали самі ж перевізники).

Після завершення перевірки маршрутів між Україною та Польщею, аналогічні заходи проведуть щодо сполучень із іншими країнами. Особливої уваги заслуговують маршрути, які пролягають через тимчасово окуповану територію України: вони або не функціонують, або потребують серйозних змін.

з 1 серпня в Україні у тестовому режимідля пасажирських автобусів і легкових авто. Раніше вона діяла лише для вантажівок.