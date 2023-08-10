Україна закрила 280 автобусних маршрутів до Польщі та Росії. Які саме рейси потрапили під першу хвилю скасування – далі в матеріалі.

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Реформування міжнародних перевезень

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України почало реформувати міжнародні пасажирські перевезення. Планують значно покращити надання послуг та удосконалити сервіси.

Першим кроком стала верифікація рейсових маршрутів. І деякі з них потрапили під скорочення. Завдяки цій верифікації зможуть планувати роботу сервісу "єЧерга‎" для перетину кордону автобусами.

Окрім цього, верифікація всіх маршрутів – це про можливість розширення ринку. Адже через наявність певного маршруту лише на папері, інший перевізник не може відкрити його та надавати відповідні послуги,

– наголошує заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Які маршрути вже закрили

Всього в Україні було закрито 280 міжнародних рейсів:

118 автобусних маршрутів з Польщі до України (ті рейси, які не мали відповідних дозволів з боку Польщі);

140 маршрутів з України до РФ;

22 маршрути з України до Польщі (на основі заяв, які подали самі ж перевізники).

Після завершення перевірки маршрутів між Україною та Польщею, аналогічні заходи проведуть щодо сполучень із іншими країнами. Особливої уваги заслуговують маршрути, які пролягають через тимчасово окуповану територію України: вони або не функціонують, або потребують серйозних змін.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні у тестовому режимі запрацювала електронна черга для пасажирських автобусів і легкових авто. Раніше вона діяла лише для вантажівок.