Україна закрила 280 автобусних маршрутів до Польщі та Росії. Які саме рейси потрапили під першу хвилю скасування – далі в матеріалі.
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Реформування міжнародних перевезень
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України почало реформувати міжнародні пасажирські перевезення. Планують значно покращити надання послуг та удосконалити сервіси.
Першим кроком стала верифікація рейсових маршрутів. І деякі з них потрапили під скорочення. Завдяки цій верифікації зможуть планувати роботу сервісу "єЧерга" для перетину кордону автобусами.
Окрім цього, верифікація всіх маршрутів – це про можливість розширення ринку. Адже через наявність певного маршруту лише на папері, інший перевізник не може відкрити його та надавати відповідні послуги,
– наголошує заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Які маршрути вже закрили
Всього в Україні було закрито 280 міжнародних рейсів:
- 118 автобусних маршрутів з Польщі до України (ті рейси, які не мали відповідних дозволів з боку Польщі);
- 140 маршрутів з України до РФ;
- 22 маршрути з України до Польщі (на основі заяв, які подали самі ж перевізники).
Після завершення перевірки маршрутів між Україною та Польщею, аналогічні заходи проведуть щодо сполучень із іншими країнами. Особливої уваги заслуговують маршрути, які пролягають через тимчасово окуповану територію України: вони або не функціонують, або потребують серйозних змін.