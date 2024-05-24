Участь в урочистому відкритті взяв Максим Субх – спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки. Він наголосив, що наша держава має намір активізувати співробітництво з Мавританією. Вона – важливий партнер України у регіоні Сахель.

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Під час візиту до Мавританії Субх розповів представникам країни про війну Росії з Україною, а також – те, як український народ та ЗСУ мужньо й незламно захищають свою державу.

Україна та Мавританія планують співпрацювати у таких сферах:

торговельно-економічній;

енергетичній;

сільськогосподарській;

інформаційно-комунікаційних технологій;

культури та освіти.

Окрім того, вже найближчим часом Мавританія отримає українське зерно. Це відбудеться у межах програми "Зерно з України", яку ініцював Володимир Зеленський.

Що відомо про Мавританію

Країна розташована на північному заході Африки. Вона – одна з найдревніших у світі. Столицею Мавританії є місто Нуакшот (найбільше на території держави), яке ще називають "містом вітрів". Цікаво, що наразі там фактично немає висотних будинків, а вулиці вкриті піском, який вітер приносить з пустелі. Також Мавританія має вихід до Атлантичного океану.

Наразі країна не є надто популярною серед туристів. Водночас тревел-експерти зауважують: якщо таки наважитися поїхати у Мавританію, можна побачити багато цікавого. Країна має багату екзотичну й прекрасну культуру.