Рекордний приріст: Україна піднялася у рейтингу найвпливовіших країн світу і увійшла до 20-ки
Джерело:фейсбук Володимира Шейка
Україна потрапила у ТОП-20 найвпливовіших країн світу за рейтингом Global Soft Power Index 2023. Результати оголосили на саміті у Лондоні.
Як пише директор Українського інституту Володимир Шейко, за рік Україна додала 10 балів і посіла 37 місце у загальному рейтингу найвпливовіших країн світу. Таким чином Україна стала першою країною, яка піднялася в цьому списку настільки стрімко. Загалом у переліку опинилася 121 країна.
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Україна додала найбільше балів серед усіх країн світового рейтингу м'якої сили Global Soft Power Index та посіла 37 місце зі 121,
– зазначили у МЗС.
Зокрема, кардинальне покращення помітне за рівнем глобального впливу. Наша країна піднялася на 19 місце із 45.
Що таке Global Soft Power Index 2023
Це найповніше у світі дослідження сприйняття національних брендів з охопленням понад 100 тисяч респондентів. Його проводить Brand Finance. Індекс показує, наскільки та чи інша країна впливає на інших за допомогою привабливості та переконання, а не примусу та сили. Цей показник базується на оцінці впізнаваності країни, її репутації та впливі. Основні сфери, які беруться до уваги: бізнес та торгівля, медіа та комунікації, культура та спадщина, освіта та наука, люди та цінності, міжнародні відносини, управління та сталий розвиток.