Рекордний приріст: Україна піднялася у рейтингу найвпливовіших країн світу і увійшла до 20-ки

Україна потрапила у ТОП-20 найвпливовіших країн світу за рейтингом Global Soft Power Index 2023. Результати оголосили на саміті у Лондоні.

Як пише директор Українського інституту Володимир Шейко, за рік Україна додала 10 балів і посіла 37 місце у загальному рейтингу найвпливовіших країн світу. Таким чином Україна стала першою країною, яка піднялася в цьому списку настільки стрімко. Загалом у переліку опинилася 121 країна.

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Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу / Фото фейсбук Володимира Шейка

Минулого року наша держава посідала 51 місце, а у 2021 році була на 61 позиції.

Україна додала найбільше балів серед усіх країн світового рейтингу м'якої сили Global Soft Power Index та посіла 37 місце зі 121,

– зазначили у МЗС.

Зокрема, кардинальне покращення помітне за рівнем глобального впливу. Наша країна піднялася на 19 місце із 45.