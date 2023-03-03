Как пишет директор Украинского института Владимир Шейко, через год Украина добавила 10 баллов и заняла 37 место в общем рейтинге самых влиятельных стран мира. Таким образом, Украина стала первой страной, которая поднялась в этом списке столь стремительно. Всего в списке оказалась 121 страна.
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Украина вошла в 20 самых влиятельных стран мира / Фото фейсбук Владимира Шейко
Украина добавила наибольшее количество баллов среди всех стран мирового рейтинга мягкой силы Global Soft Power Index и заняла 37 место из 121,
– отметили в МИД.
В частности, кардинальное улучшение заметно по уровню глобального влияния. Наша страна поднялась на 19 место из 45.
Что такое Global Soft Power Index 2023
Это наиболее полное в мире исследование восприятия национальных брендов с охватом более 100 тысяч респондентов. Его проводит Brand Finance. Индекс показывает, насколько та или иная страна влияет на других с помощью привлекательности и убеждения, а не принуждения и силы. Этот показатель базируется на оценке узнаваемости страны, ее репутации и влиянии. Основные сферы, которые учитываются: бизнес и торговля, медиа и коммуникации, культура и наследие, образование и наука, люди и ценности, международные отношения, управление и устойчивое развитие.