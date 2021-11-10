Україна та Польща планують запуск надшвидкісних поїздів, які з'єднають Київ та Варшаву

Україна та Польща ведуть серйозні перемовини щодо запуску надшвидкісних поїздів, які курсуватимуть між двома столицями –Києвом та Варшавою. Сторони вже дійшли згоди у питанні типу потягів, однак інші деталі наразі залишаються у таємниці.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця" у Києві.

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Кубраков зазначив, що Польща підтримує ідею запуску швидкісних потягів між Києвом та Варшавою. Сторони вже порахували, що економічно доцільніше буде обрати швидкісні потяги, які можуть розганятися до 250 кілометрів на годину.

Тоді як потяги, які рухаються зі швидкістю 300 кілометрів на годину, є супердорогими. За словами міністра інфраструктури, фахівці з України та Польщі вже почали працювати у цьому напрямку.

Ми маємо домовленості, що наша італійська компанія, яка займається розробкою ТЕО (техніко-економічного обґрунтування – 24 канал), працюватиме з двома залізницями,

– повідомив Олександр Кубраков.

Він також наголосив, що вже до кінця року або в січні 2022 року очікується попереднє розуміння вартості проєкту та його дорожньої карти.

Залізничне сполучення між Україною та Польщею: головне

Наразі з України до Польщі курсує 5 потягів:

2 швидкісні потяги Київ – Перемишль,

а також Одеса – Перемишль,

Київ – Варшава,

Львів – Вроцлав,

безпересадкові вагони Київ – Вроцлав.

Зауважимо, що курсування поїздів між Україною та Польщею припинилося 15 березня 2020 року через карантинні обмеження на тлі пандемії коронавірусу. Натомість вже 1 жовтня залізничне сполучення Польщі з Україною таки відновили. Зараз заборона збережена тільки на залізничне сполучення з Білоруссю.