Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время форума "Большая стройка: новая железная дорога" в Киеве.

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Кубраков отметил, что Польша поддерживает идею запуска скоростных поездов между Киевом и Варшавой. Стороны уже посчитали, что экономически целесообразнее будет выбрать скоростные поезда, которые могут разгоняться до 250 километров в час.

В то время как поезда, которые двигаются со скоростью 300 километров в час, супердорогие. По словам министра инфраструктуры, специалисты Украины и Польши уже начали работать в этом направлении.

Мы договоримся, что наша итальянская компания, которая занимается разработкой ТЭО (технико-экономического обоснования – 24 канал), будет работать с двумя железными дорогами,

– сообщил Александр Кубраков.

Он также подчеркнул, что уже до конца года или в январе 2022 года ожидается предварительное понимание стоимости проекта и его дорожной карты.

Железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей: главное

Из Украины в Польшу курсирует 5 поездов:

2 скоростных поезда Киев – Перемышль,

а также Одесса – Перемышль,

Киев – Варшава,

Львов – Вроцлав,

беспересадочные вагоны Киев – Вроцлав.

Отметим, что курсирование поездов между Украиной и Польшей прекратилось 15 марта 2020 из-за карантинных ограничений на фоне пандемии коронавируса. Зато уже 1 октября железнодорожное сообщение Польши с Украиной возобновили. В настоящее время запрет сохранен только на железнодорожное сообщение с Беларусью.