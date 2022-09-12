В Угорщині з 15 вересня змінюються умови безкоштовного проїзду українців

З початку повномасштабної війни в Україні державна залізнична компанія Угорщини MAV-START надає безплатний транспорт в межах країни українцям. Це так званий "Квиток Солідарності".

В Угорщині змінюють правила безплатного проїзду українців

Втім, із 15 вересня в Угорщині змінюються правила безплатного проїзду поїздами для українських біженців. Тепер отримати безкоштовні квитки можна буде за окремими напрямками на визначених станціях.

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З 15 вересня "Квиток Солідарності" можна отримати лише у касах на кількох станціях. Зокрема на станціях на лінії Загонь-Ніредьгаза, а також поблизу угорсько-румунського (Нірабрань, Біхаркерестеш, Локешхаза) та угорсько-словацького кордонів (Хідашнеметі). А також у зворотний бік – у Будапешті (на будь-якому вокзалі),

– повідомили у залізничній компанії.

Зазначається, що купити квиток "Солідарності" від однієї станції Будапешта до іншої станції Будапешта неможливо.

При цьому квиток дійсний для безплатного проїзду у 2-му вагонному класі поїздів. Для інших потягів необхідно придбати додаткові квитки та квитки за місце, необхідні для поїздів преміумкласу, за винятком додаткового квитка на швидкісний поїзд.

Безкоштовні квитки "Солідарність" також можна використовувати для міжнародних поїздок – на частині маршруту в межах Угорщини. Перед такими поїздками варто відвідати офіційні сайти відповідних країн для отримання додаткової інформації про правила проїзду залізничним транспортом.