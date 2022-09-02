Безплатний проїзд у громадському транспорті Відня

Зокрема, таке рішення було прийнято й у Відні. Як стало відомо, переселенці з України зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно до кінця вересня цього року.

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Щоб безплатно їздити у громадському транспорті Відня, потрібно показати український паспорт.

Компанія Wiener Linien закликає пасажирів користуватися цією пропозицією тоді, якщо вони приїхали до країни після 24 лютого і дійсно потребують допомоги.

Люди, які були змушені через війну залишити Україну, можуть користуватися всім громадським транспортом безкоштовно та без квитка до кінця вересня. У разі перевірки квитків достатньо пред'явити посвідчення особи,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, українські біженці в Австрії мають право безкоштовно користуватися потягами австрійської державної залізниці (ÖBB) з квитком "Not-Ticket Ukraine".

Квиток можна отримати в поїзді у співробітників або у касах ÖBB на вокзалах. Вам нададуть його, як тільки ви вкажете ім'я та номер паспорта.