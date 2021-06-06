В Угорщині з'явиться новий формат автомобільних номерів

З липня 2022 року в Угорщині видаватимуть нові автомобільні номери. Вони матимуть більшу кількість знаків, ніж ті, що уніфіковані зараз.

Зараз угорські автомобільні номери складаються з трьох букв і трьох цифр. Нові номери будуть складатися з чотирьох літер і трьох цифр.

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Який вигляд матимуть номери

Чотири букви на нових автомобільних номерах будуть розділені по двоє. Один від одного їх відокремить угорський герб.

Дві перші літери на номерах повинні бути або обидві голосними, або обидві приголосними.

У відповідній урядовій постанові вже розмістили офіційний малюнок нового номерного знака.

Новий формат автомобільних номерів в Угорщині / Фото "Угорська газета"