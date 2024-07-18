Угорщина змінила правила для українських біженців: що треба знати

Угорський уряд оголосив про внесення змін до законодавства, що регулює питання біженців з України. Зокрема, це стосується надання безплатного житла.

Зміни набудуть чинності 21 серпня. Оновлена політика тепер поширюватиметься лише на певні категорії осіб. Дізнайтеся більше про критерії надання субсидованого житла та про те, які біженці зможуть претендувати на цю допомогу.

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Як зміни вплинуть на біженців з України?

Згідно з новими змінами, житлова допомога тепер буде надаватися лише особам, які походять або проживають на територіях, що постраждали від війни. Біженці, які не відповідають цим критеріям, більше не матимуть права на субсидоване житло з 21 серпня 2024 року.

В Угорщині особи, які мають право на тимчасовий захист, можуть отримати доступ до субсидованого житла протягом місяця після прибуття без необхідності реєструвати свій статус захисту. Житло пропонується муніципалітетами або угорською благодійною службою Мальтійського ордену, а також безплатним харчуванням для тих, хто його потребує.

Після реєстрації тимчасового захисту можна ще місять проживати у субсидованому житлі. По завершенню цього терміну право на безплатне проживання матимуть лише окремі категорії вразливого населення (за умови проживання на території, що постраждала від війни):

особи до 18 років;

один з батьків неповнолітньої дитини за умови проживання з нею;

вагітні жінки;

особи з інвалідністю;

особи старші 65 років.

Після 21 серпня власники житла більше не матимуть права на державні субсидії для розміщення інших категорій людей, що дає їм право вимагати від біженців звільнити їхні помешкання. Уряд заявив, що ніякого альтернативного житла надаватися не буде.

Важливе про зміни

Нові правила стосуються всіх біженців, які мають право на тимчасовий захист, осіб з подвійним громадянством та громадян Угорщини, які проживали в Україні до війни та виїхали до Угорщини 24 лютого 2022 року або пізніше.

Західні області України не входять до цього переліку. Вони мають право на субсидоване житло лише до 20 серпня.

Під час реєстрації потрібно надати документи для підтвердження місця проживання в Україні: посвідчення особи, паспорт, довідка про реєстрацію місця проживання тощо.