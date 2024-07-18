Венгрия изменила правила для украинских беженцев: что надо знать

Венгерское правительство объявило о внесении изменений в законодательство, регулирующее вопросы беженцев из Украины. В частности, это касается предоставления бесплатного жилья.

Изменения вступят в силу 21 августа. Обновленная политика теперь будет распространяться только на определенные категории лиц. Узнайте больше о критериях предоставления субсидированного жилья и о том, какие беженцы смогут претендовать на эту помощь.

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Как изменения повлияют на беженцев из Украины?

Согласно новым изменениям, жилищная помощь теперь будет предоставляться только лицам, которые происходят или проживают на территориях, пострадавших от войны. Беженцы, которые не соответствуют этим критериям, больше не будут иметь права на субсидированное жилье с 21 августа 2024 года.

В Венгрии лица, которые имеют право на временную защиту, могут получить доступ к субсидированному жилью в течение месяца после прибытия без необходимости регистрировать свой статус защиты. Жилье предлагается муниципалитетами или венгерской благотворительной службой Мальтийского ордена, а также бесплатным питанием для тех, кто в нем нуждается.

После регистрации временной защиты можно еще месяц проживать в субсидированном жилье. По завершению этого срока право на бесплатное проживание будут иметь только отдельные категории уязвимого населения (при условии проживания на территории, пострадавшей от войны):

лица до 18 лет;

один из родителей несовершеннолетнего ребенка при условии проживания с ним;

беременные женщины;

лица с инвалидностью;

лица старше 65 лет.

После 21 августа владельцы жилья больше не будут иметь права на государственные субсидии для размещения других категорий людей, что дает им право требовать от беженцев освободить их помещения. Правительство заявило, что никакого альтернативного жилья предоставляться не будет.

Важное об изменениях

Новые правила касаются всех беженцев, которые имеют право на временную защиту, лиц с двойным гражданством и граждан Венгрии, что проживали в Украине до войны и выехали в Венгрию 24 февраля 2022 года или позже.

Западные области Украины не входят в этот перечень. Они имеют право на субсидированное жилье только до 20 августа.

При регистрации нужно предоставить документы для подтверждения места жительства в Украине: удостоверение личности, паспорт, справка о регистрации места жительства и тому подобное.