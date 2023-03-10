За інформацією Національного Генерального Управління у Справах Іноземців (NDGAP), наразі українцям не потрібно вживати жодних заходів. Термін дії карти посвідки на проживання продовжується автоматично.

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Така зміна була ухвалена після продовження терміну дії тимчасового захисту на території ЄС до березня 2024 року.

Ваша карта посвідки на проживання тепер чинна до 4 березня 2024 року, всупереч даті, яка фізично вказана на карті (4 березня 2023 року),

– зазначають в організації.

В Агентстві радять, якщо хтось запитає про дійсність посвідки на проживання, наприклад, роботодавець або будь-які постачальники послуг, то слід повідомити їм про продовження терміну дії і продемонструвати закон, який гарантує, що пластикова карта чинна до 4 березня 2024 року.

Увага! Посилатися варто на постанову уряду 58/2023 від 28 лютого 2023 року та розділ 5(3) постанови уряду 86/2022 від 7 березня 2022 року.

Тимчасовий захист в Угорщині: на які виплати можна претендувати

Якщо вам надано тимчасовий захист в Угорщині (у вас вже є пластикова картка), ви можете мати право на фінансову допомогу. Сума допомоги становить:

22 800 форинтів на місяць (2 350 гривень) на дорослого;

13 700 форинтів (1 412 гривень) на місяць на дитину.

Звернутися по цю допомогу можна до служби зайнятості районної держадміністрації, пред'явивши свою пластикову картку.