"Червона калина" в грузинській школі: учні емоційно підтримали Україну
Джерело:Інстаграм karpiy
Маленькі грузини на святі останнього дзвоника заспівали козацьку пісню, яка стала відомою на весь світ. Відео розчулило українців у соцмережах.
Українська фотографиня Марина Карпій на своїй сторінці в Інстаграм поділилась емоційним відео. Малеча в грузинській школі присвятила виступ Україні. Школярі так щиро заспівали "Червону калину", що про цю підтримку має знати увесь світ.
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Грузинські школярі співають "Червону калину" на останньому дзвонику: дивіться відео
Ролик швидко набирає перегляди і збирає вподобайки.
Розчулені українці в коментарях дякують грузинській малечі за підтримку:
marya.podzizey пише: Низький уклін народам Грузії за їхню щиру та сильну підтримку!
annett_kork помітила: пожежа! і видно, як діти самі кайфують від цього, як співають від душі! такі маленькі, а такі усвідомлені, що вони роблять велику справу!
nataliamartinique зізнається: Сльози і мурахи по шкірі…
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про українського хлопчика в Ірландії, який прийшов до садочка в вишиванці. Реакція вихователів та інших діток розчулила маму: вони повністю присвятили день Україні і зробили аплікації в кольорах українського прапора.